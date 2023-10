Comiso, tenta rapina in gioielleria ma gioielliere lo blocca

Comiso - Tentata rapina a mano armata a Comiso oggi pomeriggio dopo 17, quando un uomo è entrato in una gioielleria del centro storico. Con in mano una pistola giocattolo ha intimato al gioielliere di consegnargli dei gioielli. Questi però non si è fatto intimidire e ha reagito riuscendo a bloccare il rapinatore, serrando le porte del negozio dall'interno e immobilizzando il malvivente.

Sono intervenute la Polizia di Stato e la Polizia municipale e l’uomo è stato prelevato e condotto in commissariato. Pare si tratti di un quarantenne pregiudicato comisano che sarà dichiarato ora in stato di arresto.