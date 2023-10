Pozzallo, i carabinieri arrestano una donna per droga

Pozzallo - Nella giornata di ieri i Carabinieri della locale Stazione hanno proceduto all’esecuzione di un ordine di carcerazione, emesso dal Tribunale di Ragusa - Ufficio Esecuzioni penali - nei confronti di una 41enne del posto, coniugata e con pregiudizi di polizia per reati in materia di stupefacenti.

La donna si è resa protagonista di reiterate violazioni, nell’arco del biennio 2022-2023, circa l’affidamento in prova ai Servizi Sociali che le erano stati concessi come misura alternativa alla detenzione in carcere. Tale violazione ha comportato la sospensione dell’affidamento al Servizio Sociale e il contestuale accompagnamento presso la casa circondariale di Catania piazza Lanza, dove permarrà per espiare la pena di 1 anno 5 mesi e 24 giorni di reclusione.