Sospetto caso di morte in culla. Disposto il sequestro della salma

Catania - Sequestro della salma disposto dal pm di turno e indagini per capire cosa sia successo a una neonata di tre mesi, morta a Guardia Mangano, frazione di Acireale. L’allarme è stato lanciato dai genitori che si sono accorti, durante il cambio del pannolino, come la bimba fosse fredda e non reattiva. Come riporta La Sicilia è stata inutile la corsa al Pronto soccorso dell’ospedale Santa Marta e Santa Venera.

Stando ai primi rilievi non ci sarebbero segni di violenza e una delle ipotesi è che possa trattarsi di una morta improvvisa. Sul caso sono in corso approfondimenti da parte della polizia di Acireale.