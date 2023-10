Due giovani ispicesi denunciati per spaccio di droga

Ispica - Altra giornata dedicata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nella periferia della cittadina di Ispica per i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Modica coadiuvati dai Carabinieri del Nucleo Cinofili di Nicolosi. Gli operanti hanno proceduto a deferire in stato di libertà due giovani del posto, rispettivamente un 24enne e un 19enne, entrambi disoccupati, trovati in possesso di sostanze stupefacenti di varia tipologia. Il 24enne, sottoposto ad accurata perquisizione domiciliare, è risultato in possesso di due piantine in vaso di marijuana per un totale di 86 grammi e di 6 grammi di hashish, sostanza già suddivisa in dosi e pronta per essere venduta. Il 19enne, senza pregiudizi penali, è risultato invece in possesso di un panetto di hashish di circa 70 grammi e 6 dosi già confezionate e pronte per la cessione.

Inoltre, nella camera da letto del giovane, sono stati ritrovati un bilancino di precisione, vario materiale atto al confezionamento della sostanza stupefacente e la somma di € 110,00 in banconote di piccolo taglio, provento dell'attività di spaccio. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro da parte dei militari operanti.