Custonaci, incidente con sei morti: strage ha cancellato due famiglie

Trapani - Resta di sei morti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri sul rettilineo di Lentina, la strada provinciale che collega San Vito lo Capo e Custonaci nel trapanese. E’ infatti ricoverata in condizioni disperate nell’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani Maria Pia Giambona, 34 anni, ricoverata in condizioni disperate nel reparto di Rianimazione. La donna era a bordo di un’Alfa 156 guidato da Vincenzo Cipponeri, 44 anni, morto sul colpo. L’auto si è scontrata frontalmente con un Fiat Doblò sul quale viaggiavano due famiglie di Carini, nel palermitano: Matteo Cataldo, di 70 anni, della moglie, Maria Grazia Ficarra, di 67 anni, del figlio Danilo Cataldo, di 44 anni, e di un’altra coppia, Matteo Schiera, di 72 anni, e la moglie Anna Rosa Romancino, di 69 anni, cugini dei coniugi Cataldo.

L’impatto tra le due auto è stato violentissimo; le squadre dei vigili del fuoco, giunte da Trapani e da Alcamo, hanno lavorato a lungo per estrarre dalle lamiere i corpi delle persone che erano a bordo. Sul posto i carabinieri e gli agenti della Polstrada hanno compiuto i rilievi di rito per accertare le responsabilità e le cause dell’incidente, legate quasi certamente all’alta velocità. La Procura di Trapani ha intanto aperto un’inchiesta. Le indagini sono state delegate ai carabinieri di Alcamo e Custonaci. La magistratura ha disposto l’autopsia sui conducenti dei due mezzi che si sono scontrati: Vincenzo Cipponeri il 44enne che era alla guida di un’Alfa 159 e di Danilo Cataldo, 70 anni, che era alla guida di un furgone Fiat Doblò. I corpi delle altre vittime sono stati restituiti alle famiglie.