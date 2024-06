Denunciati 5 assuntori di droga in via Grimaldi a Modica

Modica - Il Commissariato di Modica lo scorso fine settimana, in considerazione dell’ormai avviata stagione estiva, ha intensificato i controlli di persone, veicoli e locali di intrattenimento.

A Modica continua senza sosta la lotta allo spaccio ed al consumo di stupefacenti in via Grimaldi e stradine attigue, ove i poliziotti hanno effettuato perquisizioni alla ricerca di stupefacenti. In tale ambito la squadra investigativa del Commissariato ha segnalato alla Prefettura di Ragusa ben 5 assuntori, sequestrando più dosi di hashish e marijuana.