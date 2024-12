Turista investito e ucciso a Napoli: "Ha protetto la nipote dallo scooter con il suo corpo"

Napoli - Un gesto di generosità, ha protetto la nipote col suo corpo. Un pedone è stato investito da uno scooter a Napoli ed è morto domenica mattina 15 dicembre per le gravi ferite riportate. La vittima è un 75enne barese residente da anni in Francia che si trovava a Napoli in vacanza come turista con la moglie e la nipote.

News Correlate Napoli, turista travolto e ucciso da uno scooter

L'anziano è stato investito da una Honda SH300 mentre stava attraversando la strada. L’arrivo in pronto soccorso è stato registrato alle 21,40 di sabato sera 14 dicembre. Il 75enne respirava autonomamente ma fatali sarebbero state le lesioni emorragiche cerebrali subite. Ad avere contatti con i familiari, in particolare la sorella della vittima, è stato, secondo Il Mattino, solo un rianimatore di guardia del Dipartimento emergenza del Cardarelli che avrebbe dichiarato che il congiunto ha cercato di proteggere la nipote dall’investimento.

A bordo del motociclo un ragazzo di 21 anni – che lavora per una ditta di pulizia –, al quale è stata ritirata la patente.

Il giovane è stato sottoposto ad accertamenti per verificare l'eventuale stato di alterazione. La salma del 75enne è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'eventuale autopsia, mentre lo scooter è stato sequestrato.