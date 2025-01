Domenica drammatica sull’Etna: morta una guida, 17enne in gravi condizioni, ferita una ragazza

Una sessantenne è morto e un 17enne è rimasto gravemente ferito in due distinti incidenti in montagna, avvenuti nella Valle del Bove sull’Etna. Ancora poco chiara la dinamica. Entrambi sono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro di Catania. Il 60enne, soccorso con un’altra persona nella zona tra il rifugio Citelli e l’osservatorio Pizzi Dineri, era già deceduto. Il minorenne è arrivato in gravissime condizioni ed è ricoverato nel reparto di Rianimazione. Il ragazzo è precipitato per 100 metri cadendo in una scarpata nella zona della ‘Schiena dell’asino’. Con lui almeno altri due escursionisti, rimasti anche loro feriti.

Sul posto per il soccorso e l’assistenza sono intervenuti i vigili del fuoco anche con un elicottero della base del capoluogo etneo. Sul posto presenti pure volontari del soccorso alpino, militari della guardia di finanza, personale della forestale e sanitari del 118. Al Cannizzaro è ricoverata anche una 16enne di Messina che si è ribaltata mentre scendeva sulla neve sull’Etna: è entrata in codice rosso al pronto soccorso, ma non è considerata in gravi condizioni.