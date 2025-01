Il turismo del disastro nella piazza della voragine a Catania

Catania - Si chiama turismo del disastro. Nonostante la transenna che segnala il pericolo di crollo, tanti curiosi oggi si sono avvicinati per vedere il cedimento causato dalle violente mareggiate dei giorni scorsi. Il crollo ha riguardato una parte già chiusa, perché a rischio, di piazza del Tricolore a Catania.

La mareggiata ed il maltempo del 17 gennaio hanno aperto un varco nell'asfalto, in una zona già chiusa anni fa proprio perché considerata ad alto rischio erosione. Il comune di Catania ha posizionato nuove transenne per impedire eventuali incidenti, ma i curiosi vanno per fare foto da postare sui social.