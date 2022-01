Due morti Covid il 20 gennaio nel ragusano

Ragusa - Due decessi in provincia di Ragusa a causa del covid. Si tratta di una donna di Acate di 80 anni e un uomo vittoriese di 90 anni, entrambi vaccinati con due dosi, deceduti in “Medicina Covid” a Vittoria. Sale a 411 il numero delle persone residenti in provincia di Ragusa e risultate positive al Covid 19 decedute dall’inizio della pandemia. Altro aumento dei positivi, che salgono a 8.124 (ieri erano 7.984). Di questi, 8.028 si trovano in isolamento domiciliare, 79 ricoverati, 3 in Foresteria Covid.

I dati per Comune: Acate 232 (-7), Chiaramonte Gulfi 268 (+24), Comiso 861 (+64), Giarratana 33 (+1), Ispica 251 (+11), Modica 1.448 (-18), Monterosso Almo 18 (+2), Pozzallo 351 (+14), Ragusa 1.752 (+69), Santa Croce Camerina 222 (+2), Scicli 690 (-3), Vittoria 1.902 (-19).