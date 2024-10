È Francesco Costa il 27enne morto sulla moto nell'urto contro un muro

Messina - Un incidente mortale è avvenuto nella notte sul viale Gazzi nei pressi dello stadio Celeste. A perdere la vita un ragazzo di 27 anni. Si tratta di Francesco Warnakulasuriya Costa nato a Messina da genitori di origini srilankesi. Erano le due di notte quando il giovane stava viaggiando a bordo della sua moto in direzione monte e, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro il muro. Per il centauro non c'è stato nulla da fare. Quando sono arrivati i soccorsi il corpo era già senza vita. Secondo quanto emerge dalle prime informazione il ragazzo stava facendo rientro a casa dopo aver lavorato tutta la sera.

News Correlate 27enne muore, la sua moto contro il muro dello stadio

Il sinistro mortale è avvenuto alle 2 di notte e non da escludere che forse anche la stanchezza abbia giocato un ruolo fondamentale.

In tarda mattinata, la Pm Stefania La Rosa ha disposto che venga effettuata l'autopsia che sarà effettuata la prossima settimana al Policlinico dal medico legale di turno, la professoressa Elvira Ventura Spagnolo. Sarà nominato anche un perito di infortunistica stradale per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro mortale.