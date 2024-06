Furgone travolge ciclisti sulla Gela-Scoglitti: un morto, due feriti

Vittoria - Tragico incidente stradale sulla strada provinciale Gela-Scoglitti: un mezzo pesante ha travolto un gruppo di ciclisti, uno è morto. Lo scontro si è verificato poco prima del Ponte Dirillo, nel territorio di Ragusa: l'impatto si è rivelato violentissimo. In base alle prime informazioni altri due ciclisti sono rimasti feriti, uno dei quali è stato trasportato in ospedale con codice rosso. Quando è stato lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e le forze dell'ordine che hanno chiuso al traffico il tratto di strada, per permettere ai soccorritori di intervenire in sicurezza. I ciclisti coinvolti nell'incidente arrivavano da Mazzarrone, in provincia di Catania. In corso i rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro. Lunghe code nel tratto della provinciale, con forti rallentamenti alla circolazione in attesa della rimozione dei mezzi dalla carreggiata.

News Correlate È Raffaele Mazza il ciclista travolto e ucciso dal furgone

È morto Raffaele Mazza

Nello scontro, avvenuto intorno a mezzogiorno uno dei due ciclisti, Raffaele Mazza, è deceduto sul colpo mentre un altro S.B., 70 anni, di Comiso è rimasto gravemente ferito. Dalla centrale del 118 di Caltanissetta è stato inviato l’elisoccorso e due ambulanze. Sono in corso i rilievi delle forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’incidente.