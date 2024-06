È Raffaele Mazza il ciclista travolto e ucciso dal furgone

Vittoria - È Raffaele Mazza, di Mazzarrone, nel catanese, il ciclista rimasto ucciso oggi a mezzogiorno sulla Gela-Scoglitti, investito da un furgone che ha travolto un suo amico ciclista comisano settantenne.

"L’ennesimo amico ucciso. Piango lacrime amare caro Raffaele Mazza eri un uomo splendido e la nostra passione per la bici ti ha condotto all’incontro fatale con uno dei tanti assassini patentati. Lasci famiglia e amici perché noi ciclisti non siamo insetti come pensano i pirati della strada. Sto male, sto veramente male e il mio cuore è distrutto", scrive un amico.