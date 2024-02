È Alex Ventura, 29 anni, l'omicida di Giovanni Russo

Vittoria - Si è consegnato ai carabinieri il presunto omicida di Giovanni Russo, il giovane di 23 anni ucciso ieri intorno, alle 21, nella zona di via Colle d'Oro a Vittoria.

Alex Ventura, 29 anni, figlio di Emanuele Ventura e rampollo emergente della famiglia mafiosa che da anni gestisce spaccio e traffico di droga in città, ieri sera, avrebbe esploso alcuni colpi di pistola che hanno raggiunto alla testa la vittima. Russo è morto subito. L’indagato è stato interrogato dal magistrato di turno, il sostituto procuratore Ottavia Polipo, che già ieri sera si era recata a Vittoria, ma non ha risposto alle domande del magistrato.

News Correlate Si è costituito l'omicida di Giovanni Russo

Ventura, che era assistito dal suo avvocato Matteo Anzalone, è stato portato nel carcere di Ragusa.