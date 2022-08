Incidente mortale sulla statale "Catanese", muore 37enne in moto

Belpasso - Incidente mortale sulla strada statale 121 "Catanese", dove il traffico è provvisoriamente bloccato in direzione Catania a causa di un tamponamento avvenuto al km 15, in territorio comunale di Belpasso. Lo rende noto l’Anas, sottolineando in una nota che nel sinistro, una persona ha perso la vita. Sul posto è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione.

Si tratta di un 37enne che viaggiava sulla sua moto. Sull'incidente - che è avvenuto intorno alle 18 - si sta cercando di ricostruire la dinamica, pare che il centauro abbia perso il controllo del mezzo finendo sotto il guardrail che separa le due carreggiate. L'uomo stava probabilmente rientrando dal campo sportivo di Ragalna dove la sua squadra del cuore il Catania sta effettuando la preparazione in vista della stagione sportiva.