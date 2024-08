Incidente, muoiono marito e moglie, salve le due bambine

Brolo - Gravissimo incidente stradale sull'A20 Palermo-Messina, sulla carreggiata in direzione di marcia Palermo, quasi all'altezza dello svincolo di Brolo, che è costato la vita a due persone. Le vittime, che viaggiavano a bordo di una Nissan Qashqai, sono Salvatore Caleca, originario di Torrenova, che fra pochi giorni avrebbe compiuto 43 anni, e la moglie Michela Bucci, di 40 anni, pugliese. Con loro c'erano anche le due figlie, di uno e cinque anni, che si sono salvate. Decisivi, a quanto pare, i seggiolini ai quale le due bimbe erano legate. Hanno riportato ferite lievi e non sono in pericolo di vita. Ad ogni modo, per cautela, sono state portate in ambulanza all’ospedale di Patti per gli accertamenti del caso. La famiglia viveva a Roma, era arrivata in Sicilia per le vacanze, era diretta proprio a Torrenova per trascorrere qualche giorno con i familiari di Salvo e festeggiare con loro anche il compleanno. Nell'incidente non sono stati coinvolti altri veicoli, ma non è ancora chiara la dinamica. Secondo una prima ricostruzione, la Nissan, condotta da Caleca, avrebbe iniziato a sbandare sbattendo violentemente dapprima contro le barriere laterali a sinistra e quindi finendo incastrata dalla parte opposta, sul guardrail di destra. Sul posto le forze dell'ordine e i mezzi di soccorso. Indaga la polizia stradale. L'incidente, avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 10 agosto, ha condizionato anche la viabilità: per chi arriva da Messina, l'uscita obbligatoria è Patti. Il tratto chiuso è quello fra gli svincoli di Patti e Brolo.

Su autorizzazione del sostituto procuratore di turno a Patti, la salma dell’uomo è stata trasferita nella camera mortuaria dell’ospedale Papardo di Messina, per l’esecuzione dell’autopsia. Salvatore era il conducente del mezzo e per questo è stata disposta l'autopsia. Il corpo della moglie, custodito al Policlinico messinese, è stato sottoposto invece ad ispezione cadaverica esterna.