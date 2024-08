Noto, minacce a chi contesta la movida. Turisti lasciano alberghi

Noto - È un'inchiesta di Repubblica Palermo.

Commercianti, albergatori e residenti di Noto sono ostaggi della malamovida. Nel cuore della perla del barocco siciliano in provincia di Siracusa da oltre due anni le notti sono diventate un incubo per chi ci abita tutto l’anno, per chi lavora e per le migliaia di turisti che scelgono di visitare le meraviglie architettoniche della cittadina.Come a Palermo, Catania e in altre città siciliane sul banco degli imputati ci sono i locali notturni e l’offerta di divertimento, difficilmente compatibile con le esigenze di un turismo culturale. L’epicentro della malamovida netina è in via Rocco Pirri, a pochi metri dal municipio e dalla Cattedrale di San Nicolò, dove due locali notturni, “Borboni” e “A Sud”, tutte le sere attraggono centinaia di giovani con serate a base di musica sparata a volume da discoteca e alcolici fino a notte fonda.

In quei duecento metri di strada da due anni è in corso una battaglia contro i proprietari dei due locali sfociata in sette denunce.