Incidente, muore un ragazzo di 18 anni: l'auto si spezza in due

Tradate, Varese - Sono tutti giovanissimi, dai 18 ai 25 anni, i ragazzi coinvolti in un violentissimo schianto sabato notte a Tradate, in provincia di Varese, nel quale ha perso la vita un giovane appena maggiorenne che era alla guida di uno dei due veicoli. Il fatto è avvenuto che non erano ancora le 3 in via Costa dal Re, una strada che collega Varesotto a Comasco e si addentra nelle ultime frazioni dei centri abitati per entrare nel cuore del parco regionale della Pineta di Appiano Gentile. Qui due veicoli, per cause ancora al vaglio, si sono scontrati sembra frontalmente: i vigili del fuoco del comando di Saronno hanno dovuto estrarre una ragazza utilizzando pinze e cesoie idrauliche per consentire ai sanitari di prestare le prime cure. «L’intervento si è protratto per più di due ore a causa della complessità dello scenario», spiegano i vigili del fuoco che si sono trovati di fronte a carcasse di auto accartocciate e andate in frantumi, letteralmente spezzate, con frammenti sparsi su tutta la strada. Ad avere la peggio un diciottenne per il quale non c’è stato nulla da fare; inutile la corsa in ospedale: sul posto due automediche, un elicottero sanitario partito dal sant’Anna di Como e ben tre ambulanze, una delle quali ha trasportato il diciottenne in condizioni disperate al pronto soccorso del Circolo di Varese dove è giunto intorno alle 4 in codice rosso.

Il ferito è deceduto poco dopo l'arrivo in ospedale. La vittima abitava in un piccolo centro del Comasco, Castelnuovo Bozzente, che ritrova proprio a pochi chilometri di distanza da dove si è verificato lo schianto, proseguendo sulla stessa strada, una provinciale. Più lievi le conseguenze per gli altri feriti; si tratta di un diciottenne, una ragazza di 21 e un giovane di 25 anni: per loro ricovero in pronto soccorso in codice giallo a Como e Legnano. Le indagini per comprendere la dinamica dello scontro sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Saronno.