Morto un motociclista in Tangenziale a Catania. VIDEO

Catania - Un giovane in sella a una moto di grossa cilindrata è andato a finire a velocità contro un furgone fermo in corsia di emergenza sulla Tangenziale Ovest all’altezza di Gravina in direzione Misterbianco. L’impatto, terribile, violento, si sarebbe verificato intorno alle 10.30. Ancora le generalità della vittima non sono note. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 ma per il motociclista non c’era ormai più nulla da fare. La polizia stradale di sta occupando dei rilievi e di accertare la dinamica dell’incidente mortale, mentre personale Anas sta cercando di ridurre i disagi alla viabilità visto che si sono formate lunghissime code sulla Tangenziale.

L'incidente mortale

L'ncidente sulla tangenziale di Catania, direzione Misterbianco, un chilometro prima dell’uscita di Gravina. Nello scontro con un autocarro, che pare fosse fermo sulla corsia di emergenza, un motociclista ha perso la vita. Gravemente ferita e trasportata in codice rosso nell’ospedale Garibaldi Centro una donna che viaggiava con lui. Traffico paralizzato anche per un’auto andata in fiamme solo qualche chilometro prima.