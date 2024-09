Incidente sull'autostrada Messina Catania, muore 52enne

Calatabiano, Catania - Un uomo di 52 anni ha perso la vita questa notte, in un incidente stradale che si è verificato sull'autostrada Messina Catania, all'altezza del comune di Calatabiano. La sua auto, una Fiat Freemont, ha invaso la corsia opposta per poi finire la propria corsa contro un muro. E' possibile che la vittima sia stata colta da malore, considerata la dinamica autonoma del sinistro. Inutili i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale, che ha svolto i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente mortale. Anche a causa dell'orario notturno, non si sono creati rallentamenti significativi in prossimità del luogo in cui è avvenuto il tragico schianto.