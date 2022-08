Incidente sulla Catania - Siracusa, morti due ragazzi

Augusta - Due persone sono morte e una terza è rimasta ferita in un gravissimo incidente stradale avvenuto la scorsa notte sull'autostrada Catania-Siracusa, in territorio di Augusta. I morti sono Giuseppe Armenio, 19 anni e Gabriel Fazio di 22, entrambi di Augusta. A rimanere ferito un trentenne, sempre abitanti ad Augusta.

L'incidente si è verificato alle 2,10 di notte. I tre viaggiavano a bordo di una Bmw X4, ma non è ancora dato sapere chi fosse alla guida. Probabilmente il 30enne che è rimasto ferito, considerata la grossa cilindrata della vettura. E' stato un incidente autonomo. Chi era alla guida avrebbe perduto il controllo del veicolo, sdradicando il guard rail e finendo con la Bmw in aperta campagna. Scattato l'allarme, sul è intervenuta la polizia stradale, i vigili del fuoco e le ambulanze del 118. Per i due giovani Armenio e Fazio, però, non c'era più nulla da fare, mentre il ferito è stato portato in ospedale. Troppo presto ancora per accertare la dinamica esatta del sinistro.

Pare che i tre amici avessero passato la serata nel centro storico di Siracusa. Poi avrebbero deciso di fare rientro a casa, ma si è consumata la tragedia.