Incidente sulla Palermo-Sciacca, domani i funerali delle due vittime. Ancora grave il 27enne ferito

Palermo - Sono stabili e gravi le condizioni cliniche del giovane di 27 anni rimasto coinvolto nell’incidente stradale in cui all’alba di ieri sulla statale Palermo Agrigento hanno perso la vita Ruben Saccio e Samuel Cusimano di 25 e 21 anni. Il giovane, originario di Villafrati così come tutto il gruppo dei cinque amici a bordo della Seat Leon che si è scontrata con un’autocisterna nei pressi dello svincolo di Bolognetta, è il più grave dei tre feriti. È ricoverato in prognosi riservata al Trauma Center dell’ospedale Civico. Gli altri due sono stati ricoverati al Buccheri La Ferla, ma le condizioni cliniche non destano preoccupazioni.

Domani saranno celebrati i funerali di Samuele Cusimano.

Sul tratto della statale 121 che collega Palermo ad Agrigento, all’altezza dello svincolo per Bolognetta, da inizio anno sono state quattro le vittime della strada. Le indagini per chiarire la dinamica dello scontro frontale di ieri mattina sono ancora in corso, anche se l’ipotesi più accreditata resta un’invasione di corsia ad alta velocità da parte dell’auto, forse provocata da un colpo di sonno.