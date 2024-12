Inciampa su una mattonella l'arcivescovo Lorefice, ko per due settimane

Palermo - L’arcivescovo di Palermo, l'ispicese Corrado Lorefice, si è infortunato al piede destro durante la visita natalizia a un convento cittadino. L’alto prelato è inciampato su una mattonella mal messa sul pavimento. Il capo della chiesa palermitana è stato visitato in ospedale e i medici gli hanno riscontrato una microfrattura al malleolo. Lorefice per le prossime due settimane non dovrà muovere la caviglia. L’infortunio arriva in uno dei periodi con più impegni dell’anno. La Curia ha dovuto annullare tutti gli impegni esterni, a cominciare dalle messe negli ospedali e nelle tre carceri cittadine.

A rischio anche le funzioni natalizie. Lorefice verrà visitato dai medici a ridosso del Natale per capire se potrà celebrare i riti del 24 e 25 dicembre.