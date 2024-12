Speleologa intrappolata in una grotta: l'anno scorso fu salvata nello stesso luogo

Bergamo Una speleologa si è infortunata ed è rimasta intrappolata nella grotta Bueno Fortino, nella Bergamasca. Si tratta di Ottavia Piana, 32enne che già l'anno scorso fu salvata nello stesso posto dopo un incidente simile. L'allarme è stato lanciato ieri, sabato 14 dicembre, intorno alle 22.30. Intervenuti i tecnici del Soccorso Speleologico del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. La speleologa si troverebbe a circa 4 ore dalla zona di uscita. L'sos è stato lanciato dai suoi compagni di spedizione che sono riusciti a risalire.

Intervenute anche squadre del Cnsas provenienti da Lombardia, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Trentino Alto Adige e Veneto.

Sul posto sono presenti vigili del fuoco e carabinieri. Le operazioni di soccorso si preannunciano lunghe e tecnicamente complesse, fanno sapere dal Soccorso Alpino che ricorda come già nel luglio 2023 il Soccorso Alpino e Speleologico intervenne nella stessa grotta per un incidente. Incredibilmente la persona da salvare era la stessa, Ottavia Piana. Il punto in cui si trova la speleologa nella grotta Bueno Fonteno in provincia di Bergamo sarebbe in un'area che fino a poche ore fa risultava inesplorata, infatti - secondo quanto riferito dagli esperti - l'antro sarebbe ancora in fase di scoperta. I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico stanno procedendo per definire una linea fissa di comunicazione tra l'esterno e l'interno. Al momento non ci sono ulteriori aggiornamenti dall'interno della grotta sulle condizioni di salute della speleologa, che risulterebbe essere ferita. Ottavia Piana nel luglio 2023 era rimasta bloccata sempre nella grotta Bueno Fonteno: la 32enne di Adro (Brescia) fu messa in salvo dal Soccorso Alpino dopo quasi due giorni. L'incidente era avvenuto di domenica e dopo oltre 40 ore di permanenza nella grotta, grazie al lavoro di più di 70 soccorritori del Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, la speleologa era stata portata in salvo nel primo pomeriggio di martedì 4 luglio. La giovane donna era rimasta bloccata per un infortunio alla gamba, a 150 metri di profondità.