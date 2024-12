L’incidente mortale: Ruben e Samuele, il ritorno dalla serata e lo schianto. FOTO

Palermo - Tornavano da una serata trascorsa con gli amici. E sono morti sulla strada di casa. L’impatto è avvenuto intorno alle 6, ma la dinamica è ancora da chiarire. Troppo violento lo scontro frontale sulla strada statale 121 Palermo-Agrigento, nei pressi di Bolognetta. Ruben Salvatore Saccio, 25 anni (nella foto di copertina), e Samuele Cusimano di 21 sono morti sul colpo. Erano originari di Villafrati in provincia di Palermo.

Forse per un sorpasso o per colpo di sonno. Oppure l’asfalto bagnato ha fatto perdere aderenza alle gomme della Seat Léon su cui le due vittime viaggiavano assieme ad altri tre amici, di cui uno è ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale Civico di Palermo. L’auto ha invaso la carreggiata opposta e si è scontrata frontalmente con un camion cisterna vuoto che ha sfondato il guard rail. Illeso l’autista del mezzo pesante che viaggiava in direzione Palermo. Lo scontro è avvenuto in una curva della statale 121 in passato già teatro di gravi incidenti. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarre i cinque ragazzi dalla vettura ridotta in un ammasso di lamiere nella parte anteriore. Al volante c’era Saccio. I carabinieri di Misilmeri stanno cercando di ricostruire la dinamica. In ospedale saranno eseguiti gli esami tossicologi per valutare l’eventuale assunzione di alcol o altre sostanze. Procedura di routine, nell’attesa di accertate cosa sia accaduto. Restano il dolore e il vuoto per due giovani vite spezzate. I social si riempiono di messaggi di incredulità. Scaccio era un grande appassionato di moto. Era laureato in Ingegneria meccanica dal 2022 insegnava tecnologia meccanica all’Istituto superiore Fermi di Mantova.

Gli amici ricordano il giovane Samuele

Giovane e bellissimo. Era così Samuel Cusimano di 21 anni, la seconda vittima dell’incidente sulla Palermo Agrigento che stamattina (14 dicembre) ha perso la vita insieme all’amico Ruben Scaccio. Amici e parenti non riescono a darsi pace. La notizia ha sconvolto anche la comunità parrocchiale Maria Santissima del Carmelo a Bolognetta, vicino al luogo dell’incidente. «Si unisce al dolore delle famiglie Scaccio e Cusimano per la morte dei giovani Ruben Salvatore e Samuele - commenta la comunità parrocchiale - e prega per gli altri giovani feriti, travolti nell'incidente stradale». Domenica 15 dicembre la processione dell'Immacolata prevista dopo la messa delle 18 sarà vissuta in preghiera di suffragio per i defunti, e di intercessione per la guarigione dei giovani feriti. «Vengono sospesi tutti i segni festosi (banda musicale e giochi d'artificio) - continuano - per esprimere il cordoglio nei confronti di tutta la comunità villafratese». Anche Cinzia Teresi ricorda sui social il giovane Samuele: « Riposa in pace, non si può morire a 21 anni. Che Dio Ti accolga».