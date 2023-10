Incidente sulla Santa Croce-Scoglitti, muore una donna 67enne

Santa Croce Camerina - Scontro frontale lungo la strada provinciale 85 che da Scoglitti conduce a Santa Croce Camerina. Ancora sul posto carabinieri e vigili del fuoco. Per cause in fase di accertamento si sono scontrate una Toyota Yaris e una Fiat 500L. Una donna è deceduta; si tratta di una signora di origine albanese di 67 anni, residente a Santa Croce, S.V., che viaggiava come passeggera a bordo della Toyota. La donna che conduceva la macchina, è ricoverata all'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, come i due occupanti della Fiat 500 L, una donna e una bambina, che a quanto è dato sapere al momento, non sarebbero in pericolo di vita.

News Correlate