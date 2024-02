Investito in bici sulla Vittoria-Gela, muore a 34 anni

Vittoria - Un operaio senegalese di 34 anni è morto oggi dopo essere stato investito mentre era in sella alla sua bici sulla Vittoria-Gela. L'uomo è stato colpito in pieno da un furone Fiat Daily lungo la Vittoria-Gela, arteria molto battuta da extracomunitari che vanno a lavorare nelle serre spostandosi in bici.

Già in passato altri lavoratori costretti a usare la bici per recarsi nelle serre della fascia trasformata sono morti investiti lungo questa stessa strada. Una strage silenziosa.

Il sinistro di oggi all'altezza del ristorante Il Picchio Verde. Il giovane senegalese è stato trasportato in Rianimazione a Vittoria, ma è morto subito dopo. Indagano i carabinieri.