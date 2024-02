Furto in parrocchia, il parroco scrive ai ladri

Vittoria - “Carissimi amici della notte, ci dispiace non conoscervi, ci piacerebbe farlo. Le nostre chiese sono quasi sempre aperte. Venite! Se avete dei problemi li affrontiamo insieme”.

Padre Beniamino Sacco, parroco della Parrocchia Spirito Santo, scrive ai ladri che nella notte si sono introdotti in chiesa per rubare qualche spicciolo. Si tratta di una parrocchia alla periferia Nord di Vittoria nota soprattutto per l’accoglienza ai migranti.

“Avere difficoltà- scrive padre Beniamino- non è un disonore, chi di non ne ha avuti? Rubare non è la soluzione. Quello che dispiace che la maggior parte di voi sono giovanissimi. Rubare non è una prospettiva per il futuro. Quello che avete asportato quanto vi può fruttare, qualche decina di euro? Vale la pena? Pensateci!”

L’episodio è stato poi raccontato stamani, durante la messa, dallo stesso don Sacco che ha spiegato ai fedeli presenti che dalla visione delle immagini catturate dalle telecamere di videosorveglianza ha visto che il responsabile è un ragazzo (pare italiano). Il giovane si è introdotto nottetempo negli uffici della parrocchia entrando dalle finestre esterne e ha rubato pochi soldi. Appena pochi giorni fa altri ladri avevano preso di mira la chiesa San Pio a Ragusa e anche in quella occasione il parroco don Francesco Ottone aveva scritto ai ladri.