Uccide la moglie e due figli, Antonella è stata bruciata

Altavilla Milicia, Palermo - Sono stati trovati i resti del corpo di Antonella Salamone, uccisa dal marito Giovanni Barrecainsieme ai due figli, di 3 e 16 anni (una terza figlia di 17 anni è stata risparmiata). Le spoglie carbonizzate erano state sepolte sotto un cumulo di terra vicino alla casa della coppia ad Altavilla Milicia. I due figli della coppia, Kevini ed Emanuele, sarebbero stati strangolati venerdì, probabilmente con una catena. La terza figlia è stata trovata in casa dai carabinieri stordita, dopo la telefonata dell’assassino che ha confessato il triplice omicidio. Sui cadaveri sarà eseguita l’autopsia. E’ ancora in caserma la coppia coinvolta, secondo gli inquirenti, nel delitto.

Si tratterebbe di due palermitani.

«Mi chiamo Giovanni Barreca. Ho ucciso tutta la mia famiglia, venite a prendermi». Queste le parole del 54enne di Altavilla Milicia che ha chiamato in un momento di lucidità il 112 facendosi trovare dai Carabinieri a Casteldaccia, a pochi chilometri dal luogo della strage, dopo aver ucciso moglie e due figli. «L’efferato omicidio di tre persone, mamma e due figli, della nostra comunità, colpisce e coinvolge dolorosamente la nostra famiglia parrocchiale». Lo scrive su Facebook don Salvo Priola, parroco di Altavilla Milicia. «Intensifichiamo la nostra preghiera perché il Dio di ogni misericordia accolga tra le sue braccia amorose le anime dei due bambini e della loro mamma- aggiunge- Invochiamo lo spirito di Dio sul padre omicida perché nella sua luce comprenda la portata dell’irrimediabile male compiuto e si apra alla grazia del perdono di Dio nella redenzione del suo figlio Gesù».

Famiglia sterminata, coppia di coniugi avrebbe supportato Barreca

La giovane è sotto choc e ha raccontato agli investigatori il delirio del papà che, secondo quanto emerso in questa prima fase di indagini, sarebbe stato aiutato o quantomeno aizzato da un’altra coppia di “fedeli”. Coppia di coniugi che in queste ore viene sentita dai Carabinieri nella caserma di Bagheria (Palermo). Da tempo avevano contatti con Giovanni Barreca e lo avrebbero avvicinato al mondo del fanatismo religioso. I due coniugi vengono sentiti per capire se hanno svolto un ruolo nello sterminio della moglie del muratore e dei due figli, di 5 e 16 anni. Sarebbero stati loro a parlare all’uomo di “presenze demoniache”, probabilmente in casa. Barreca era un fedele della Chiesa Evangelica, che in provincia di Palermo ha diverse comunità religiose.