Carnevale di Taormina, sequestrati due carri allegorici

Taormina - Due dei carri allegorici che hanno sfilato, ieri sera a Taormina sul corso Umberto per le manifestazione del Carnevale sono stati posti sotto sequestro dalla polizia locale diretta dal comandante Daniele Lo Presti. Non avrebbero rispettato, gli orari previsti per la parata. Si è creato così un intralcio al traffico nei pressi di un noto locale all’ingresso del centro storico. Gli agenti municipali, a sfilata conclusa, hanno posto i sigilli ai carri perché, in quel frangente, «mezzi non idonei alla circolazione». È probabile che i carri allegorici non saranno disponibili per la parata prevista martedì prossimo.

La Polizia locale ha contestato la mancata immatricolazione e la mancata copertura assicurativa dei mezzi.

Dopo la sfilata lungo il Corso, i mezzi sono stati fermati di fronte al municipio, dove ha avuto luogo la notificata della contravvenzione e sono stati sequestrati. Le autorità contestano ai carristi, nello specifico, di essersi mossi dal Parcheggio Lumbi (luogo di inizio del trasferimento) autonomamente sulla pubblica via, senza attendere la scorta degli agenti di Polizia locale, mettendo a rischio l’incolumità dei partecipanti. E’ stato evidenziato il pericolo rappresentato dal posizionamento dei carri in una curva a gomito e l’importanza di un intervento tempestivo per evitare incidenti.