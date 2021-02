L’Etna non si ferma più: il momento della nuova eruzione VIDEO

Catania - Nuovo trabocco lavico del Cratere di Sud-Est dell'Etna, che ha avuto inizio poco prima delle 8 di stamani: il flusso lavico sta scendendo il versante orientale del cono, dirigendosi verso la Valle del Bove. L'ampiezza del tremore è in aumento. Nel primo video allegato il momento esatto della ripresa della nuova attività. Nel secondo, condivido da Trecastagni, la spettacolare colonna di fuma creata in cielo in poche ore.

Il terzo è stato girato da un cittadino di Acireale, in attesa di una nuova spolverata di cenere in città. L'attività di fontana di lava sta producendo una nube eruttiva che si disperde nell'atmosfera in direzione sud. La colata è ancora alimentata. L'ampiezza media del tremore vulcanico ha raggiunto valori elevati con tendenza ad ulteriore incremento: la sorgente resta localizzata al di sotto del Cratere di SE, alla profondità di circa 2700m sopra il livello del mare.