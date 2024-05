Scontro tra due moto. I centauri trasportati in elisoccorso al Cannizzaro

Linguaglossa, Catania - Un incidente stradale tra due moto si è verificato poco dopo 14.00 di oggi sulla strada Mareneve, nel territorio del Comune di Linguaglossa. I vigili del fuoco del distaccamento di Riposto del comando provinciale di Catania, sono intervenuti per soccorrere i due motociclisti e mettere in sicurezza lo scenario. I due centauri, rimasti entrambi feriti, sono stati medicati dal personale del sevizio 118 e trasportati in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania. Sul posto per i rilievi di competenza militari dell’Arma dei carabinieri e gli agenti della polizia locale.