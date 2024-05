Incidente stradale a San Leone fra le auto di scorta di Schifani

Agrigento - Incidente stradale, lungo viale Emporium a San Leone, per il presidente della Regione Renato Schifani. A causa di un'autovettura privata ferma in mezzo alla strada, le auto di scorta del governatore si sono improvvisamente fermate e l'ultima vettura ha tamponato quella dove si trovava Schifani. Il presidente è stato portato, dagli stessi uomini della scorta, al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento dove ha fatto ingresso in codice verde. Sottoposto a tutti i controlli sanitari necessari, il governatore dopo circa mezz'ora è stato dimesso. Schifani era arrivato ad Agrigento e si stava recando all'hotel Dioscuri per partecipare alla presentazione del candidato alle elezioni europee Margherita La Rocca Ruvolo, sindaco di Montevago e già deputato regionale.

Il presidente della Regione, Renato Schifani, dopo i controlli all'ospedale di Agrigento, ha normalmente ripreso i suoi impegni istituzionali ed è giunto all'hotel Dioscuri di San Leone per partecipare alla presentazione, in vista delle elezioni europee, del candidato La Rocca Ruvolo.