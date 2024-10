La pallavolista Valentina Sergi muore a 33 anni, infarto sotto la doccia

Lecce - Lutto nel mondo dello sport salentino. Se n'è andata Valentina Sergi, 33 anni, giocatrice della Astra Volley di Presicce-Acquarica (squadra del campionato femminile di serie C), stroncata da un malore mentre faceva la doccia. Si trovava nella sua casa di Torre San Giovanni insieme al compagno con cui gestiva una gelateria nella marina di Ugento, quando è stata colta da un infarto fulminante che non le ha dato scampo. Proprio il compagno ha dato l'allarme e dopo pochi minuti sono giunti sul posto i soccorsi, ma i loro tentativi di rianimazione sono stati vani.

Le parole strazianti della sua squadra

"Era difficile non volerti bene. Bella, solare… Il tuo sorriso era contagioso… E vogliamo ricordarti così… ci mancherai! Ciao Vale”, il post della sua squadra. Il tributo dello sport Ma tutto lo sport salentino ha reso omaggio alla giovane pallavolista. “Addio Valentina, ci piace ricordarti così, con il tuo sorriso dirompente e la tua carica di allegria. Oggi è un giorno triste, una vita spezzata troppo presto e incomprensibilmente. Abbracciamo la tua famiglia, i tuoi amici e siamo vicini alla società Astra Volley, tutti sgomenti da questa assurda notizia. Ci piace pensare che continuerai a giocare su altri campi, a coltivare la tua passione con impegno e spensieratezza, intanto in ogni partita il pensiero di tutti noi volerà, inevitabilmente, a te”, le parole affidate ai social da Cutrofiano Volley.

L’ultima partita

Valentina Sergi aveva giocato la sua ultima partita domenica scorsa e come ripetono tutti quelli che la conoscevano stava benissimo. Altre testimonianze raccontano di accertamenti medici fatti nell’ultimo periodo per alcuni disturbi.

Oggi l’addio nella sua Ugento

I funerali della pallavolista sono stati celebrati oggi pomeriggio nella chiesa della Madonna dell’Aiuto a Torre San Giovanni. “Ciao Vale ci hai spezzato il cuore, non ci sono parole sono un dolore lacerante, avevi tutto una vita davanti, riposa dolce piccola ragazza”, scrive il gruppo di Torre San Giovanni.