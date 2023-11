Daspo per il troppo accanito tifoso modicano

Modica - Il Questore della provincia di Ragusa Dr. Vincenzo Trombadore ha disposto nei confronti di un tifoso modicano il divieto di accedere in tutti gli impianti sportivi dell’intero territorio nazionale in cui si svolgono manifestazioni sportive e calcistiche, anche amichevoli, e nei luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni per la durata di cinque aanni, con la prescrizione di presentarsi presso il Commissariato di Modica nei giorni in cui la squadra di calcio locale è impegnata sia in casa che in trasferta, 15 minuti e 90 minuti dopo l’inizio previsto dell’evento sportivo.

Il provvedimento di D.A.SPO è stato adottato in conseguenza dei fatti accaduti nella giornata del 5 novembre scorso a Modica, nella cui circostanza gli agenti del Commissariato di Polizia procedevano ad un accurato controllo dei tifosi modicani in attesa di salire sul mezzo che li avrebbe condotti a Gela per assistere all’incontro sportivo. Il tifoso destinatario della misura veniva bloccato dagli operatori di polizia mentre occultava un tubo in plastica dura sotto il parafango del veicolo. Subito dopo ammetteva di esserselo procurato per farne uso qualora fosse stato aggredito dai tifosi locali. A quel punto, l’oggetto contundente veniva immediatamente sequestrato ed il responsabile veniva deferito all’Autorità Giudiziaria competente per possesso di oggetti pericolosi in occasione di manifestazioni sportive. La condotta posta in essere dal medesimo è risultata sintomatica di una specifica pericolosità sociale e di una sua predisposizione alla violenza fisica su persone o cose in occasione di manifestazioni sportive.

Già nel 2019, il tifoso aveva manifestato l'attitudine in occasione dell’incontro di calcio Modica-Siracusa, a seguito del quale si erano verificati una serie di disordini tra tifosi locali e antagonisti. Proprio in tale circostanza il soggetto era stato individuato tra i tifosi modicani che avevano partecipato attivamente ai fatti menzionati, procurandosi una ferita lacero contusa alla testa mentre tentava, insieme con altri tifosi, di abbattere la recinzione di separazione delle tribune al fine di entrare in contatto con il gruppo dei sostenitori siracusani. Per tale motivo era stato sottoposto ad analoga misura di D.A.SPO. per la durata di mesi diciotto.

Il nuovo provvedimento di Divieto di accesso alle manifestazioni sportive è stato convalidato dal G.I.P. del Tribunale di Ragusa.