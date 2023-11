Muore in un incidente in moto il ragusano Giorgio Occhipinti

Milano - È morto ieri sera a Milano in un incidente autonomo in moto il ragusano Giorgio Occhipinti, 32 anni, giovane molto conosciuto a Ragusa anche per le sue talentuose doti di calciatore.

Giorgio si era trasferito a Milano dove lavorava come assicuratore. Era stato a casa di amici a cena e con questi si era dato appuntamento al boowling. Ma all'appuntamento non è mai arrivato perchè è rimasto vittima di un incidente autonomo in moto. La circostanza che non vi siano segni di frenata sul luogo del sinistro fa pensare a un improvviso malore. Sul corpo di Giorgio è stata disposta l'autopsia, che sarà effettuata fra domani e martedì.