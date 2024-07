Lo scontro fra due scooter, morti Salvatore e Salvatore

Agrigento - Sono morti Salvatore e Salvatore.

Nello scontro tra due scooter ha perso la vita un ventenne di Favara, Salvatore Vetro, e il ferimento grave di altri tre giovani di 32, 28 e 22 anni, tutti favaresi. Uno dei tre, Salvatore Barba, 32 anni, è deceduto in ospedale, poco prima delle 18 di ieri pomeriggio, dove si trovava in rianimazione. Ha lottato tra la vita e la morte e i medici hanno fatto di tutto per tenerlo in vita. L’incidente è avvenuto intorno alle 3 di due notti fa. Stando alle prime ricostruzioni, i mezzi a due ruote percorrevano direzioni opposte lungo il Viale delle Dune.

Il sindaco di Favara, Antonio Palumbo: “Ci è giunta la notizia che anche un secondo giovane tra quelli coinvolti nel tragico incidente stradale di ieri notte ha perso la vita. Si tratta di Salvatore Barba. Le sue condizioni erano disperate e per ore i medici hanno provato a salvargli la vita. Il lutto cittadino proclamato per domani, 1 luglio, servirà a ricordare anche lui. È un giorno nero per Favara, che perde due dei suoi figli. Le condoglianze alla famiglia giungano da parte mia, della mia giunta, del presidente del Consiglio Comunale Miriam Mignemi e di tutto il Consiglio comunale. “ Tornando all’incidente, pare che all’improvviso sia avvenuta la collisione tra i due scooter, che ha fatto sbalzare dalla sella i conducenti e i due passeggeri. L’impatto con il manto stradale è stato fatale per il ventenne, che è arrivato già privo di vita all’ospedale San Giovanni di Dio. Il 32enne è giunto in ospedale in codice rosso, poi la morte. Altri due giovani sono gravemente feriti. Il ventiduenne di Favara è stato trasferito dall’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento al “Civico” di Palermo. Adesso si trova ricoverato al reparto di Neurochirurgia. Ed è stato portato all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta il ventottenne che ha riportato la frattura di una vertebra.

Al 22enne i medici hanno riscontrato una emorragia cerebrale. Nel frattempo vanno avanti le indagini dei carabinieri della sezione Radiomobile di Agrigento per accertare la dinamica dei fatti. A scontrarsi sono stati due scooter, uno di cilindrata 300 l’altro 125. La Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo d’inchiesta.