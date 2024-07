Scontro fra scooter, sale a due il numero dei morti

Agrigento - È deceduto alle 18,40 di domenica Salvatore Barba, il favarese di 32 anni, che era rimasto ricoverato alla Terapia intensiva dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento dopo il terribile incidente stradale della notte in viale Delle Dune a San Leone. I medici della Rianimazione hanno fatto di tutto per cercare di strapparlo alla morte, ma il quadro clinico - già drammatico all'arrivo in pronto soccorso - si è andato aggravando con il passare delle ore. Già nel primo pomeriggio, a Favara, si era diffusa la notizia che il giovane non ce l'avesse fatta. In realtà, i medici - dopo un ennesimo elettroencefalogramma - avevano registrato ancora attività cerebrale e dunque, clinicamente, il paziente era ancora vivo.

Anche il suo cuore - così come quello di Salvatore Vetro, 20 anni, pure lui di Favara, ha smesso di battere.