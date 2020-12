Maestra No Vax: «Bimbi niente mascherina, di Covid muoiono solo i vecchi»

Treviso - Sabrina Pattarello, insegnante della scuola elementare Giovanni XXIII di Treviso, è finita al centro di un'inchiesta interna per le sue idee negazioniste esternate senza troppi fronzoli sui social e addirittura in classe, davanti ai bambini a cui si presentava senza mascherina in volto. “Malattie inventate, virus per fare soldi, dpcm illegali" alcuni degli slogan pubblicati sul profilo Facebook, a cui la maestra - assunta tre settimane fa proprio grazie al decreto anti Covid, per seguire alunni disabili e fare supplenze – avrebbe dato seguito in aula, durante le lezioni, esortando perfino i piccoli a non indossare le mascherine perché "tanto di Covid muoiono solo i vecchi", secondo quanto riportano le cronache locali. A segnalare la vicenda alcuni genitori, avvertiti dai figli, che hanno dato vita a una manifestazione di protesta allʼesterno dell’istituto. L’atmosfera è diventata incandescente, tanto che sul posto è accorso pure il sindaco, Mario Conte, che ha avuto un faccia a faccia con la docente, al momento ancora senza conseguenze disciplinari. Il prefetto Maria Rosaria Laganà punta il dito anche contro la preside, Lorella Zauli, a cui ha chiesto una relazione scritta sull’accaduto: «Mi chiedo come mai si è dovuto aspettare la segnalazione delle mamme e non è intervenuta prima, doveva vigilare sul personale docente».