Marina di Modica, giovane donna salvata da annegamento

Modica - Nonostante la bandiera rossa di divieto esposta dai bagnini e il meteo inclemente di stamani, una giovane donna ha deciso di prendere il bagno a Marina di Modica approfittando delle onde alte. La donna, che lavora in un locale di ristorazione, non sa nuotare e presa dal panico, quando le violente correnti marine l'hanno portata definitivamente al largo, ha iniziato a chiedere aiuto in preda al panico.

Una brava surfista è intervenuta e poi un'altra donna con il sup. Infine anche i due bagnini di un noto chalet hanno tratto in salvo l'incauta bagnante che pare aver imparato la lezione.