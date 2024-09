Donna uccisa a Gela, il figlio si costituisce

Gela, Caltanissetta - Francesca Ferrigno, di 64 anni, è stata uccisa questa sera a coltellate nella sua abitazione a Gela. Secondo una prima ricostruzione la donna sarebbe stata assassinata dal figlio, Filippo Tinnirello, 43 anni, che si è costituito.

L'omicidio in via Vitali, zona Cantina sociale. I carabinieri lo stanno interrogando in questo momento in caserma per ricostruire quanto accaduto.

Francesca Ferrigno, residente in via Garibaldi, è stata colpita a morte all'interno della propria casa. Le circostanze dell'omicidio sono ancora in fase di accertamento, ma i primi rapporti suggeriscono che l'aggressione sia avvenuta a seguito di una violenta discussione tra madre e figlio. L'intervento dei soccorsi non è stato sufficiente a salvare la vita alla donna, dichiarata morta sul posto dai medici.

Filippo Tinnirello, il sospettato principale e figlio della vittima, ha deciso di costituirsi presso i carabinieri. Le autorità sono al lavoro per accertare i dettagli dell'accaduto e contribuire a ricostruire la dinamica che ha portato a questo gesto estremo. Subito dopo la sua costituzione, Filippo è stato portato in caserma, dove i carabinieri hanno avviato un'interrogatorio approfondita per fare luce sugli eventi. Gli investigatori stanno esaminando diversi aspetti della situazione familiare, con l'obiettivo di comprendere le motivazioni che potrebbero aver condotto a un atto così violento. Diverse fonti indicano che, in passato, potrebbero esserci stati segni di conflitti all'interno della famiglia.