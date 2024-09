Santa Croce, Mohamed ucciso a coltellate per la plastica di risulta

Santa Croce Camerina - Si chiamava Mohamed Anwer Debich e aveva 21 anni.

Le indagini sull'omicidio avvenuto ieri sera a Santa Croce Camerina sono vicine a una svolta. Un tunisino di 21 anni è stato colpito a morte da una coltellata al petto, si è accasciato al suolo ed è morto poco dopo. Altre due persone sono state portate in ospedale. Uno è stato dimesso quasi subito, un secondo, dopo essere stato medicato, questa mattina ha lasciato l'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. I Carabinieri sono al lavoro per identificare i responsabili della maxi rissa che che si è scatenata verso le 20 in via Garibaldi, durante i festeggiamenti per Santa Rosalia, e che ha portato al delitto. Le persone coinvolte sarebbero una dozzina, tutti giovani tunisini che vivono nella zona di Santa Croce Camerina. I Carabinieri li starebbero identificando e avrebbero già individuato colui che avrebbe sferrato il colpo mortale. Sono state trovate anche delle armi da taglio. La vittima è stata portata all'obitorio del cimitero di Ragusa dove dovrebbe essere eseguita l'autopsia.

Il movente della rissa e dell'omicidio potrebbe essere la spartizione delle plastiche di risulta dismesse dalle serre.