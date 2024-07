Minibus pieno di turisti si schianta: sedici feriti

Santa Venerina, Catania - Una gita che poteva finire in modo drammatico, quella che nel pomeriggio di oggi, sabato 20 luglio, intorno alle ore 16, ha vissuto sulla propria pelle un gruppo di turisti di nazionalità albanese. Secondo quanto è stato possibile apprendere, un minibus turistico in discesa dall’Etna con a bordo 16 persone, mentre percorreva la centralissima via Vittorio Emanuele, a Santa Venerina, si è schiantato contro il muro di una civile abitazione. Tutte le persone a bordo sono rimaste ferite. Tra questi una persona sarebbe rimasta ferita in modo più grave, al punto che si è reso necessario il suo trasporto con l’elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania. Gli altri passeggeri, invece, sono stati trasferiti in ambulanza presso i pronto soccorso di Acireale, Giarre e Catania. Scattato l’allarme, sul posto sono giunti immediatamente i vigili del fuoco del distaccamento di Riposto, per mettere in sicurezza il mezzo e il luogo del sinistro, i locali vigili urbani che hanno regolato la viabilità ed i carabinieri della compagnia di Giarre che hanno eseguito i rilievi di rito.