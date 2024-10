Modica, muore la figlia, un'ora dopo muore la madre per il dolore

Modica - Si dice che il dolore tenga in vita, ma a volte il dolore può spezzare. È successo oggi a Modica, dove una donna donna di 48 anni, moglie e mamma, è morta a 48 anni per un male incurabile. Lei è Alessandra Civello. Un'ora dopo la sua dipartita, la mamma di lei, Anna Gugliotta, 69 anni, in preda a un dolore lancinante per la morte della giovane figlia, ha accusato un malore ed è morta davanti agli occhi dei familiari.

I funerali di Alessandra e Anna si terranno l'8 ottobre nella chiesa di San Luca alle 10. Alessandra lascia il marito Michele, i figli Vincenzo e Matteo, le sorelle Tiziana e Valentina e il papà che ha perso la figlia e la moglie a distanza di un'ora.

Alla famiglia il profondo cordoglio del nostro giornale.