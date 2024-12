Partorisce in auto sulla strada per l'ospedale alla vigilia di Natale

Frosinone - È successo nel primo pomeriggio di martedì 24 dicembre, la giovane Giulia ha partorito in auto mentre veniva accompagnata dalla suocera all’ospedale Spaziani di Frosinone. Federico, il bebé ciociaro, è nato alla vigilia di Natale lungo la strada regionale Monti Lepini, nei pressi della zona commerciale.

Alla ragazza si sono rotte le acque più o meno dieci minuti prima di raggiungere il nosocomio frusinate. Il “bambinello” ciociaro è venuto alla luce in macchina, mentre sopraggiungevano i soccorsi allertati dalla familiare.

Le due donne e il neonato sono stati presto raggiunti da un’ambulanza, pronta a trasferire in ospedale la neo mamma e il suo bimbo con tanta fretta di nascere. Una paura pazzesca, l’improvviso parto in auto, l’apprensione per le condizioni della giovane e del suo piccolo. Poi, fortunatamente, un finale commovente da poter dare alla storia "thriller" del Natale ciociaro. La famigliola, presa in carico da specialisti e operatori sanitari dello Spaziani, è in buone condizioni di salute. Presto potranno stringersi tutti in un abbraccio struggente e liberatorio. Attendevano la nascita sotto l'albero di Natale. Invece, è incredibilmente arrivata sulla strada per l'ospedale. Per Federico, tra i segni particolari, l’aneddoto della vita: nato cinque chilometri prima dell’ospedale.