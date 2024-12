Paura al circo, leoni si ribellano e pubblico scappa: "Animali frustati e colpiti con pedane". VD

Napoli - A Licola, nel Napoletano, si è aperta una polemica su presunti maltrattamenti ai leoni durante uno spettacolo natalizio. Un video diffuso dal deputato AVS Francesco Emilio Borrelli e dall’attivista per i diritti animali Enrico Rizzi mostra scene di violenza, in cui alcuni leoni ribelli sarebbero stati colpiti con pedane sulla testa e frustati. Durante l’episodio, uno dei leoni avrebbe fatto oscillare la porta della gabbia, generando panico tra il pubblico. Gli spettatori delle prime file, spaventati, hanno abbandonato il loro posto e lasciato lo spettacolo. La vicenda ha suscitato indignazione, con accuse di sfruttamento degli animali e di rischio per la sicurezza del pubblico. Il circo ha respinto le accuse, sostenendo che si trattava di una zuffa tra due leoni attratti da una femmina. Tuttavia, l’episodio ha scatenato un acceso dibattito online e portato all’organizzazione di una protesta per venerdì 27 dicembre, alle 20:30, davanti all’area del circo a Licola.