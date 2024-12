Katharina Grande, trovata morta a letto dalla mamma il giorno di Natale: aveva 17 anni

Brugine, Padova - Tragedia la mattina di Natale a Campagnola di Brugine, dove una ragazza di 17 anni, Katharina Grande, è stata trovata morta nel suo letto dalla madre. Il decesso è ricondotto a cause naturali: a stroncarla sarebbe stato un malore collegato a una crisi epilettica.

Il dramma si è consumato la mattina di mercoledì 25 dicembre, quando la mamma è andata nella camera della ragazza a portarle le medicine che abitualmente prendeva. Katharina infatti soffriva di crisi epilettiche e seguiva una terapia farmacologica specifica. La mamma l'ha trovata nel letto, già esanime. Nonostante i tentativi di rianimarla, per la 17enne non c'è stato nulla da fare.

I primi accertamenti hanno portato a ricondurre il decesso a cause naturali: la giovane sarebbe stata stroncata da un malore. Sarà comunque disposta l'autopsia: data la giovanissima età sarà fondamentale per chiarire approfonditamente la causa della morte improvvisa. La famiglia, in un estremo atto d'amore, ha acconsentito alla donazione delle cornee.