Incidente al luna park: ragazza sbalzata dalla giostra. È grave in ospedale

Ancona - Paura questo pomeriggio in piazza Pertini ad Ancona dove è stato allestito il luna park natalizio: una ragazza di 27 anni è stata trasportata dalla Croce Rossa in ospedale per il grave trauma subito durante il giro nella palla con un sedile all’interno.

Durante il giro sembra che ci sia stato un problema nel meccanismo di sicurezza e che la giovane sia caduta rovinosamente. Immediatamente soccorsa è stata trasportata in codice rosso nella sala emergenze dell'ospedale di Torrette. Il gioco è stato fermato per avviare le indagini. Sul posto la Polizia locale.

Un gioco fatto a forma di gabbia, tonda, dentro il quale ci si siede e poi si gira. È successo attorno alle 18. La 27enne, di origine straniera, è stata letteralmente espulsa dalla giostra appena si è messa in movimento. Il gioco è stato chiuso e posto sotto sequestro. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno aiutato la polizia locale a circoscrivere l'area del gioco che si è rotto.