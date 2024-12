Scarsa igiene e cibi non idonei: scattano le multe in un bar di via Etnea

Catania - La polizia coordina una task force con l’Ispettorato del lavoro, l’Asp, i Vigili del fuoco, la Forestale e i vigili urbani e scopre una serie di irregolarità in un bar ristorante di via Etnea, il cui titolare è stato sanzionato per 18 mila euro. In azione gli agenti delle volanti, i veterinari, gli agenti della sezione annona della polizia locale. Sono state identificate nel bar 30 persone, fra cui alcuni pregiudicati. E riscontrate numerose irregolarità. Sono stati sequestrati 33 chili di alimenti non tracciati e inidonei al consumo umano. Una delle multe riguarda 5.500 euro comminati per l’omessa indicazione degli ingredienti nel menù e per l’utilizzo di olio privo di etichettatura e sistema anti-rabbocco. La sicurezza sul lavoro La polizia Locale ha riscontrato l’assenza della relazione d’impatto acustico, l’utilizzo difforme della licenza di occupazione del suolo pubblico, la mancata esposizione del cartello orario e di quello relativo al divieto di fumo, la mancata esposizione in luogo visibile della SCIA. Per questo la multa era di 1741 euro. Il servizio di prevenzione sicurezza ambienti di lavoro ha riscontrato numerose violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Mancava la segnaletica d’emergenza. I corridoi erano angusti e un’impastatrice priva dei meccanismi di protezione. Per questo la multa ammonta a 6000 euro.

L’Ispettorato del lavoro ha riscontrato la presenza di un lavoratore irregolare. Questo ha portato a sanzioni per un importo complessivo di 4450 euro. Al titolare è stata prescritta l’immediata regolarizzazione, pena la sospensione dell’attività commerciale. Infine, il Servizio di igiene pubblica, per le pessime condizioni igieniche del laboratorio adibito alla preparazione degli alimenti, ha prescritto la sospensione dell’attività dello stesso fino al ripristino delle criticità riscontrate. In caso di inadempimento, il bar potrà continuare a somministrare solo bevande ma non cibi, fino al ripristino delle condizioni igieniche.