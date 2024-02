Prof accoltellata alla schiena: studente di 17 anni fermato dalla polizia

Varese - Colpita alla schiena da uno studente all’ingresso della scuola: un’insegnante di 57 anni è finita lunedì mattina al pronto soccorso di Varese con ferite da arma da taglio. Il fatto è successo prima delle 8 all’«Enaip»: si tratta di un istituto professionale che si trova in via Giulio Uberti, posizione semicentrale della città. Sul posto si sono precipitate diverse volanti della polizia che hanno fermato il giovane, un minore, arrestato in flagranza di reato. Il 118 ha inviato ambulanza e automedica che hanno soccorso la donna, dalle prime informazioni raggiunta da più fendenti: una volta stabilizzata la paziente è finita in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Circolo di Varese. L’arma con cui sono stati sferrati i fendenti è un coltello a serramanico trovato dagli agenti e posto sotto sequestro. La donna ferita, dalle prime informazioni, è sempre rimasta cosciente e non sarebbe in pericolo di vita.